Advertisement

منوعات

تسخّن لك الطعام أثناء التنقل... تعرف على "حقيبة ميكروويف" (صورة)

Lebanon 24
14-12-2023 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1141023-638381354674363203.jpg
Doc-P-1141023-638381354674363203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن أن تصبح وجبات الغداء الباردة شيئا من الماضي قريبا مع تصميم "حقيبة ميكروويف" بتقنية مذهلة.
وتوفر "حقيبة الميكروويف" الأولى في العالم الطعام الساخن في دقائق، بغض النظر عن المكان الذي قد تجد نفسك فيه.
ويمكن أن تصل درجة حرارة الحقيبة إلى 80 درجة مئوية في أقل من خمس دقائق، وفقا لمطوريها.


وتم تصميم Willtex Willcook اليابانية، على شكل حقيبة كمبيوتر محمول، بحيث يتم تعليقها على الكتف لتسخين الطعام أثناء التنقل.
 
 
Advertisement
ومع وجود بطارية خارجية، يقول مبتكروها إنها تتضمن ميزة الشحن للحفاظ على غداءك دافئا لمدة تصل إلى ثماني ساعات.
وفي حين يطلق على Willcook اسم "حقيبة الميكروويف"، إلا أنها لا تستخدم في الواقع أفران الميكروويف لتسخين الطعام.
وتستخدم الحقيبة مادة ألياف متقدمة، طورتها تكنولوجيا الألياف اليابانية Sanky Consys. وتحتوي الطبقة الداخلية على مادة معالجة لمقاومة الزيت والماء والبقع عند تسخين الطعام.
ولن تكون Willcook أول منتج استهلاكي يستخدم تقنية التسخين في تصميمات الأقمشة، حيث تنضم إلى مجموعة من المعاطف والجوارب الساخنة وحتى نعال الأحذية المصممة للتغلب على البرد.
 
وفي العام الماضي، قام علماء من جامعة تكساس بتطوير وسادة وفراش ذاتي التسخين مصمم لخداع المستخدمين ودفعهم إلى النوم.
 
ومع ذلك، وعلى عكس هذه الاختراعات الأخرى، تدعي Willtex أن كل ألياف فردية من المادة قادرة على إنتاج الحرارة بنفسها بدلا من الاعتماد على عناصر تسخين أخرى.
 
وتقول Willtex أنه يمكن التحكم في درجة حرارة المادة بين 40 درجة مئوية و250 درجة مئوية.
 
ويمكن التحقق من درجة الحرارة الداخلية وتعديلها بسرعة باستخدام التطبيق المصاحب "HOTOPIA".
 
وكشفت Willtex أن Willcook ستظهر في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2024.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:53 | 2023-12-14
23:05 | 2023-12-13
23:00 | 2023-12-13
16:00 | 2023-12-13
14:00 | 2023-12-13
09:35 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24