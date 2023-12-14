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طلبت من زوجها مساعدتها بالاهتمام بالأطفال.. وهذا ما قاله!

Lebanon 24
14-12-2023 | 05:35
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كشفت امرأة أن زوجها يتوقع منها أن تعتني بأطفالها بمفردها، وعلى الرغم من أنها تجد الأمر مرهقًا، إلا أنه أخبرها أن وظيفتها هي الاعتناء بهم لأنها أم وربة منزل، ولا تعمل.

 

وقالت المرأة إنها شعرت كما لو أن جميع الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال تقع على عاتقها، لأن زوجها يذهب للعمل، ويرفض مساعدتها عندما يعود، بحسب موقع "ميرور".

 

ونظرًا لأنها في المنزل، يتوقع الزوج من أم لطفلين أن يكون العشاء جاهزًا عندما يعود إلى المنزل، بالإضافة إلى غسل الملابس، كل ذلك أثناء الاعتناء بطفليهما.

 

وأضافت: "في بعض الأيام أشعر بالإرهاق الشديد، فلا أحضّر له العشاء عندما يعود إلى المنزل. فأخبرني أن مسؤولياتي هي التأكد من أن الطعام جاهز، والتأكد من أن ملابس العمل الخاصة به نظيفة، والاعتناء بالأطفال". ( LBC)

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