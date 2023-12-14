نصائح لإنجاح العلاقات في بيئة العمل

الزملاء في العمل هم أحد العوامل الأساسية لنجاح العمل وتقدمه، والتفاعل بينهم في بيئة العمل يكون مستمرا طوال اليوم، وذلك لاحتياجات ومتطلبات العمل، والشعوربالنجاح والإيجابية دون ضغط أو قلق يرجع إلى كيف يكون التعامل بينك وبينهم.

ولتعزيز التعامل للأفضل وتحسين العلاقات معهم، لتكون سعيدا وناجحا أكثر، يجب اتباع هذه نصائح:

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التواصل بإيجابية

التواصل ومشاركة الأفكار هما البداية، استماع إلى زملائك بحرص، حافظ على التعامل بإيجابية، ابتعد عن الحديث السلبي الذي ينشئ الخلافات، وتمتع بالقبول في تلقي التعليقات والاقتراحات منهم.

احترام الحدود

لكل زميل في العمل حدود ومستويات راحة تختلف من شخص إلى آخر، وأهم ما يمكن في احترام الحدود هو عدم وضع افتراضات بشأن حياتهم الشخصية، وعدم طلب التوضيح بشأن أي أمر من أمورهم إذا كان لا يتعارض مع العمل.

إظهار الامتنان

يحب الزملاء أن يشعروا بالتقدير في العمل، وهو أبسط الطرق المعبرة عن حبك وقبولك لهم، من خلال شكر ومدح ما يقومون به من جهود ومساهمات تؤدي إلى نجاح العمل، يساهم ذلك في استمرار التعامل والدعم بين الزملاء خلال الأوقات الصعبة أيضا.

العمل الجماعي

التعامل بين الزملاء في العمل الجماعي قائم على التعاون والمشاركة، وعدم التقبل لما يقومون به ومحاولة أن تصبح أنت قائد الفريق لقوة أفكارك أو مقترحاتك يؤثر على التواصل بينك وبينهم، ولكن عندما تكون واحدا من الفريق يزيد التواصل معهم.

تقديم الدعم

تقديم الدعم وإظهار الثقة لزملائك يقوي التواصل بينك وبينهم، يجعل علاقاتك بهم أقوى، ويساعد في جعل بيئة العمل أكثر نجاحا ومتعة.