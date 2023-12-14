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منوعات
الكاميرا فضحته.. هذا ما سرقه سائق "ديليفري" يعمل لدى شركة معروفة جدّاً من أمام منزلٍ
Lebanon 24
14-12-2023
|
11:49
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وقع سائق توصيل طلبات "ديليفري" في شرّ أعماله وقاده حظه العاثر إلى انكشاف عملية سرقة قام بها في أحد المنازل، وذلك بفضل كاميرا مراقبة لم ينتبه لوجودها في المكان.
ويعمل السائق في توصيل الطلبات لدى شركة "أمازون".
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وبحسب مقطع فيديو، فإن عامل التوصيل دخل إلى حديقة المنزل في بلدة سيلستون القريبة من مدينة نوتنغهام شمالي إنكلترا، وترك طردين بالداخل كان صاحب المنزل على ما يبدو قد اشتراهما من "أمازون".
لكن العامل شاهد طرداً سابقاً موجوداً في المكان، فما كان منه إلا أن وضع طرديّ "أمازون"، وقام بتوثيق تسليمهما وتصويرهما في المكان، ومن ثمّ سرق الطرد الثالث الذي كان موجوداً سلفاً وكان مصدره شركة أخرى.
وتقول جريدة "مترو" إنه تم القبض على سائق "أمازون" متلبساً بعد أن سرق الطرد من حديقة المنزل العائد لرجل يُدعى لويس رومان، وتبيّن بأن الطرد المسروق كان يحتوي على زجاجة من عطر ما بعد الحلاقة تبلغ قيمتها 90 جنيهاً إسترلينياً.
ووصف مدير المبيعات في شركة "أمازون" الحادث بأنه "لا يصدق". وقالت "أمازون" إنها تحقق في الأمر. (العربية)
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