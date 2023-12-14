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كيف هو موسم الأعياد في لبنان في ظل ضيق الأوضاع المعيشية

Lebanon 24
14-12-2023 | 23:00
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يشهد لبنان في موسم الأعياد نشاطات عدّة استعدّت لها المناطق والمدن بتزيين شوارعها واستحداث مساحات خاصة لمعارض وحفلات تُكمل الفرحة، رغم ضيق الأحوال المعيشية.

من بيروت إلى جونية وجبيل والبترون، وصولاً إلى بنشعي في الشمال، ازدانت المناطق بزينة الأعياد، وامتدّت مظاهرها إلى مدن الجنوب، في صيدا وصور وجزين وبلدة مغدوشة وغيرها. فامتلأت الشوارع بفرق موسيقية تعزف وتغنّي أناشيد خاصة بالمناسبة.
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كما تزيّن وسط بيروت بشجرة العيد، وتجمّلت شوارع العاصمة وأسواقها بديكورات تحاكي المناسبة، ما أتاح للزوار التقاط الصور إلى جانبها.
أم الحفلات فمن الإطلالات الفنية المُنتظرة عند اللبنانيين، تلك التي يحييها مروان خوري وكارول سماحة. فيقدّمها الأول في الصالة الثانية من الواجهة البحرية في 25 كانون الأول، وتطلّ سماحة في المكان عينه ليلة 27 منه.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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