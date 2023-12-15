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متفرقات

ورم عاش بدماغه ثماني سنوات دون أن يكتشفه أحد

Lebanon 24
15-12-2023 | 02:00
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بعد ثماني سنوات كشف رجل عانى من ورم في المخ، دون الاكتراث للعلامات  التحذيرية الرئيسية التي يجب البحث عنها بناء على تجربته.
وتحدث مات كاربنتر، عن العلامات التي كان ينبغي أن تدفعه إلى العودة إلى الأطباء في السنوات التي تلت فشل اكتشاف الورم في الأشعة المقطعية عام 2010.
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وفي يناير 2018، أُخبر كاربنتر أنه يعاني من ورم دبقي منخفض الدرجة في الدماغ، وسيحتاج إلى جراحة عاجلة.
وفي السابق، اعترف كاربنتر بأنه عانى من الضغط العالي والإرهاق، وقال: "في السنوات الثماني، ظل ورم دماغي دون أن يلاحظه أحد، ومن الواضح أنه أصبح أكبر وأكبر، ولكن لم أعان من الصداع مطلقا".


المصدر: روسيا اليوم

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