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منوعات
بسبب هاتف.. سائق أصبح فجأة مليونيراً إليكم التفاصيل (صور)
Lebanon 24
16-12-2023
|
01:00
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تحوّل سائق في بالي "مليونيرًا" بعدما ساعد سائحًا في العثور على هاتفه على الشاطئ.
وقد جمع السائح البريطاني آرتشي ديفي ما يقرب من 2 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركة مقطع لعملية البحث عبر الإنترنت.
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وكتب السائح: "عندما تفقد هاتفك على شاطئ كانغو، حدد مكافأة قدرها 2 مليون دولار للسائقين"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.
وتُظهر اللقطات العديد من سائقي الدراجات البخارية الذين عادةً ما يقدمون خدمات توصيل الطعام، وهم يمشّطون الشاطئ بحثًا عن الهاتف.
وبعد الابتهاج بالعثور على الهاتف، تشرح اللقطات المكافأة التي لا يمكن تصديقها.
ويظهر السائح وهو يعد 20 ورقة من فئة الـ100000 روبية إندونيسية من الأوراق النقدية أي ما يعادل 130 دولارًا.
وهذه المكافأة تمثل أقل بقليل من متوسط الراتب الشهري لعامل الخدمة في بالي.(lbci)
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