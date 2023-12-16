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منوعات
رسمت اسمه على جسدها.. هكذا فضحت علاقة زوجها السرية بوالدتها!
Lebanon 24
16-12-2023
|
04:00
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في قصة غريبة، روت امرأة أميركية في فيديو على حسابها على "تيك توك" قصة والدتها الغرامية مع زوجها.
واعتقدت "كات" أن شقيقها كان على علم بعلاقة والدتها وزوجها قبلها، وكان يتردد ليرى أمه في منزل كات لأنها كانت تعيش معها.
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وفي أحد الأيام ذهبت الأم لترسم وشماً بإسم زوج ابنتها، أي عشيقها السري، على جسدها، وفق موقع "ذا صن".
وقبلها بفترة، كانت "كات" قد اتصلت بزوجها لمعرفة متى سيعود إلى المنزل، فسمعت صوت امرأة بجانبه، وشكّت بوالدتها التي لم تكن في المنزل، ولا حتى عند شقيقتها.
وبعد اكتشاف الحقيقة غادرت "كات" المنزل على الفور مع أطفالها. على الرغم من أن هذه العلاقة السرية لم تدم طويلاً، حيث عادت والدتها إلى والد "كات" بعدما أنهت العلاقة. ولكن علاقة "كات" بزوجها كانت غير قابلة للإصلاح. (lbci)
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