بعد أن إستعان بمسدسها.. هذا مصير والدة الطفل الذي حاول قتل معلمته

حُكم على والدة طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، كان قد أطلق النار على معلمته في فرجينيا بالسجن لمدة عامين.

وتوصلت ديغا تايلور، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى اتفاق مع المدعين العامين لتخفيف العقوبة التي كان من الممكن أن تكون أكثر من خمس سنوات، بعد أن وجهت إليها تهمة إهمال الطفل بسبب الحادث.

وفي التفاصيل، أقدم الطفل في كانون الثاني، على إخراج المسدس من حقيبة والدته وأحضره إلى المدرسة حيث أطلق النار على معلمته في الصف الأول آبي زويرنر.

ونجت زوينر من الرصاصة لكنها أصيبت بجروح خطيرة. وأمضت ما يقرب من أسبوعين في المستشفى، وخضعت لخمس عمليات جراحية، ويقال إنها لا تزال تتعافى.

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وفي الوقت نفسه، رفعت زويرنر دعوى قضائية ضد مدرسة نيوبورت نيوز مقابل 40 مليون دولار، زاعمة أن الإداريين تجاهلوا العديد من التحذيرات بأن الصبي كان يحمل سلاحًا.