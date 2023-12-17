Advertisement

منوعات

بالفيديو: ثور طليق يعرقل سير القطارات بين نيويورك ونيوارك

Lebanon 24
17-12-2023 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1142117-638383956509314114.jpg
Doc-P-1142117-638383956509314114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت السلطات إن ثوراً طليقاً شق طريقه إلى قضبان السكك الحديد في نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرزي، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت يوم الخميس قبل أن يتم الإمساك به.
 
وقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الأطراف على القضبان في محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرزي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو الساعة.
Advertisement


 
 
ثم حاصر عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومتر من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية.
 
كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. ولم يتضح كيف أصبح الثور طليقاً، ومن هو مالكه، وأية تفاصيل أخرى بشأنه.
 
ليست هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على ثور طليق في نيوارك. ففي عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول في المدينة، وفق شبكة "إن. بي. سي. نيوز"، التي أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول في أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:53 | 2023-12-17
02:27 | 2023-12-17
01:33 | 2023-12-17
01:00 | 2023-12-17
15:00 | 2023-12-16
13:05 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24