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تكتشف اليوم أنك الشخص المتميز الذي يبحث كل الناس عنه ويحتاجون إليه في كل موقف. شارك في بعض المناظرات في الميادين الاجتماعية وقم بدور فعال في أي مجال تشارك فيه. لديك القدرة اليوم على تشجيع ودعم أي شخص. استيقظ مبكرا ونشط الدورة الدموية من خلال المشي السريع أو الركض.تبتسم لك الحظوظ وتواصل التزاماتها ووعودها لك بالنجاح، كما تحمل إليك الحوافز الكثيرة والحماسة والإرادة في النجاح والتألق، فتنطلق واثقا بنفسك وتحصل على الاهتمام والتأييد.تواجه نزاعا مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذرا. ستشعر بسعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك. تقرر إجراء فحص طبي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض.يجب اليوم أن تنهي كل أعمالك التي أجلتها أمس. كن منضبطا واحذر من الإهمال والتكاسل. ينصحك علماء الفلك باتخاذ خطوات جديدة في مجال العمل والاستفادة من الطاقة التي تتمتع بها اليوم. لا تضع ولو لحظة واحدة في انتظار حل لأحد مشكلاتك من شخص ما بل اعتمد على نفسك.لديك قدرة على التأثير على الآخرين بشكل لا يصدق بفضل طبيعتك وشخصيتك المحبة الطيبة والمرحة. سحر الطبيعة قد يجذبك لقضاء وقت جميل في مكان هادئ. تأكد أنك تمشي كل يوم على الأقل ساعة في الشمس.لا تظهر ضعيفا أمام من يشاء تحطيمك وعليك أن تكون أكثر دراية بتطورات مجال عملك وأن تحاول مجاراتها. صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكنك تحافظ على رباطة جأشك. إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسم، لا تحاول معالجته بنفسك، بل استشر طبيبك أولا.تشعر اليوم أنك فنان ومولع بالفنون المرئية. من الأفضل لك اليوم أن تحضر إحدى الحفلات الموسيقية أو المسرحيات أو التجول داخل المعارض الفنية. قد يرافقك اليوم أحد الأصدقاء ممن لديهم نفس ميولك وأفكارك. خذ وقتك الكافي لتدوين أفكارك حتى تتذكرها فيما بعد.تصمم اليوم على حضور بعض الندوات الثقافية وخاصة الأدبية. تلتقي اليوم ببعض الأشخاص المتيمين بنفس أفكارك وميولك. حياتك العاطفية تشبه القصص الخيالية والأساطير. استمتع بوقتك لطالما أنك لست منشغلا بأمور غير واقعية.قد تحصل على دفعة قوية من قبل بعض الأشخاص أو ربما من الحبيب. أنت شخص طيب ودبلوماسي وحساس جدا وربما تحقق بعض المطالب لبعض الأشخاص المتعنتين على الرغم من كرهك لهم. انتبه فكل شيء يحتاج إلى فحص وتدقيق.تبذل جهدك وتعطي كل ما عندك لإسعاد أسرتك وأفراد عائلتك لدرجة أنك ستنسى بعض الأمور الخاصة بك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعاملك مع الشريك، فإنك تفضل رغباته ومصالحه على حساب ذاتك ومتطلباتك الشخصية مما يخلق لديك انفعالا داخليا.تتأكد أخيرا أن أسلوبك في التعامل مع الآخرين وخاصة مع المقربين منك ليس سوى سلسلة من ردات الفعل شديدة الانفعال التي لن توصلك إلى غاياتك، بل إنها تزيد أمورك تعقيدا! الفرار من المشاكل والهروب قد ينجح مرة أو اثنتين، لكن لا يمكنه أن يتحول إلى أسلوب حياة.سيكون مزاجك أفضل اليوم مما سبق، وبصفة عامة، ستجد كل من حولك يتفاعلون معك ويرشحونك لأي مهمة. عليك أن تفهم جيدا أنه على الرغم من رد فعلهم وتعاملهم الآن إلا أن هؤلاء الأشخاص قد يتشاجرون معك قريبا. عليك أن تكون الرائد في كل المواقف.