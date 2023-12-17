صورة الجد الفلسطيني تثير ضجة... هل منحته مجلّة "تايم" لقب "شخصيّة العام"؟

بعد أن هز العالم بأثره إثر فيديو له انتشر أواخر الشهر الماضي كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وهو يحمل جثة حفيدته الصغيرة "ريم" مقبلاً وجهها ومناديها "روح الروح"، طفا اسم الجد الفلسطيني خالد نبهان المكنى أبو ضياء إلى السطح مجددا.

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فقد ادعت عشرات الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجلّة "تايم" الأميركية منحت لقب "شخصيّة العام" لهذا الرجل الفلسطينيّ الذي ظهر يرثي حفيدته في غزة.

وأكدت بتعليقات على موقعي "إكس" وفيسبوك "أن الرجل العظيم أصبح أيقونة عالمية".

تعاطف كبير

كما أرفقت المنشورات بصورة الجدّ الذي حظي بتعاطف كبير.

لكنّ الحقيقة غير ذلك، إذ لم تختر المجلّة هذا الرجل الفلسطيني، بل نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت لإنجازاتها الفنيّة في العام 2023.

ولم يكن "أبو ضياء" كذلك ولا غيره من سكّان قطاع غزة المُحاصر من بين قائمة المتأهلين.

فقد أعلنت المجلّة رسميا قبل أكثر من أسبوع أنها اختارت نجمة سويفت شخصيّة العام ، بعد النجاح الذي حقّقته جولتها الفنيّة.





كما أوضحت أن سويفت، التي فازت باللقب خلفاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هي "أول شخص من الوسط الفني يحصل على لقب شخصية العام لنجاحها كفنّانة" علماً أن اللقب يُمنح عادة لرؤساء الدول أو عمالقة الصناعة.

وفي حين اعتبر رئيس تحرير "تايم"، سام جيكوبس أن "الكثير مما أنجزته سويفت في 2023 لا يُقدّر بثمن"، مشيراً إلى أنها "التزمت إعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصاً النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالاً من شأنهنّ باستمرار"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكانت "تايم" نشرت يوم الاثنين الماضي قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية، وهم، إلى جانب تايلور سويفت، الزعيمان الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، والملك البريطاني تشارلز الثالث، ورئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، ورئيس شركة "أوبن إيه آي" سام التمان، والمشاركون في إضراب هوليوود، والمدعون العامون الذين وجّهوا تهماً للرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى شخصية باربي التي كانت محور فيلم سينمائي حقق مداخيل كبيرة هذه السنة. (العربية)