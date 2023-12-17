Advertisement

منوعات

يصفعون الزبائن مقابل المال... مطعم يقدم خدمة غريبة لرواده (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2023 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1142146-638384024538109216.png
Doc-P-1142146-638384024538109216.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر مقطع فيديو لمطعم ياباني في مدينة ناغويا، وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً إذ يقدم خدمة غريبة من نوعها للزبائن. 
 
ويقوم موظفو هذا المطعم بضرب الزبائن على وجوههم قبل تقديم الوجبات لهم، وذلك مقابل المال.
Advertisement
 
ويقدم هذا المطعم تجربة مختلفة للزبائن الذين يبحثون عن تجارب جديدة ومثيرة، وأصبح الكثير من اليابانيين يفضلون التوجه إلى هذا المطعم، الذي يقوم بتقديم وجباته مع "جانب من الترحيب القاسي"، إذ يدفع الزبائن المال لموظفي الاستقبال مقابل ضربهم على وجوههم.
 
وبعد أن يجلس الزبائن على الطاولة، يقومون باختيار قوة الصفعة التي يريدونها، والتي تتراوح ما بين الثانية والـ10 ثواني.
 
ويصفع الموظفون الزبائن على الخدين، باستخدام أيديهم أو مكنسة خشبية، ويحصل الموظفون بالمقابل على 300 ين (2.12 دولار).
 
وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، يقول ماساهيرو شيميزو، صاحب المطعم، أن التجربة تهدف إلى مساعدة الزبائن على التخلص من التوتر والقلق.
 
ويضيف أن الصفعة قد تكون مفيدة للصحة، إذ من الممكن أن تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر.
 


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:53 | 2023-12-17
01:33 | 2023-12-17
01:00 | 2023-12-17
00:37 | 2023-12-17
15:00 | 2023-12-16
13:05 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24