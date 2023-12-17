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بصورة لطعامك... احسب سعراتك الحرارية لانقاص وزنك

Lebanon 24
17-12-2023 | 03:53
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هناك عدد لا نهائي من التطبيقات الصحية التي تساعد في إنقاص الوزن عبر حساب عدد السعرات الحرارية في الطعام.
لكن هناك تطبيق جديد قادر على إخبارك بالضبط بعدد السعرات الحرارية الموجودة في طعامك، فقط عن طريق التقاط صورة لما تأكله.
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ويستخدم Healthify الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث يمكنه التعرف على الطعام الموجود في طبقك ومكوناته، ومقداره وبالتالي يقوم بتحليل غذائي للوجبة وحساب محتوى السعرات الحرارية والبروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف.
من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، ومقره في الهند توشار فاشيشت، "التطبيق يمكنه التعرف على أكثر من مليون نوع من الأطعمة، عبر صورة واحدة، ويتفوق على ChatGPT في التعرف على الطعام"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".


دقيق بنسبة 90%
 
كما أضاف أن برنامج الدردشة الآلي الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي سيكتشف فقط أن الوجبة هي، على سبيل المثال، سلطة، بينما سيكتشف Healthify النوع الدقيق لمكوناتها.
وأوضح فاشيشت أنه يعتقد أن التطبيق دقيق بنسبة 90% تقريبًا، بناءً على تعليقات العملاء.
إلى ذلك، يأتي التطبيق مع ميزات أخرى، بما في ذلك مدرب الصحة AI. ويقدم للمستخدمين نصائح حول الطعام وممارسة الرياضة بناء على أهدافهم، مثل فقدان الوزن أو تقليل التوتر أو النوم بشكل أفضل.
وعلى الرغم من أن هذه الميزات مجانية حاليا، إلا أنها ستكون متاحة فقط كجزء من الخطة الذكية للتطبيق اعتبارا من يناير، والتي تكلف 15 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، أو 12 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا في حالة شراء اشتراك لمدة ستة أشهر.
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