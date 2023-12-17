16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب الفطائر التي أعدتها... رجل ينفّذ بزوجته جريمة مرعبة!
Lebanon 24
17-12-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا أنه تمّ إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 85 عامًا في واشنطن، بتهمة قتل زوجته طعنًا لأنه "لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها".
ووفقًا لبيان سابق صادر عن فرع جرائم القتل التابع لإدارة شرطة العاصمة، فقد استجابت الشرطة لمكالمة أبلغت عن حادث طعن في الساعة 3:40 مساءً، يوم الأحد وعثرت على شارون شوارتز البالغة من العمر 81 عامًا داخل منزلها في شمال غرب العاصمة مصابة بطعنات.
Advertisement
وزعمت الشرطة أنه تم العثور على زوجها ستيفن شوارتز أيضًا داخل المنزل مصابًا "بجروح ألحقها بنفسه"، و فق ما نقل موقع PEOPLE.
وتم نقل شارون التي توفيت وستيفن إلى المستشفى، وبعد التحقيق في مكان الحادث، اتُهم ستيفن بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية وهو مسلح.
ووفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، مثل ستيفن أمام القاضي عبر الفيديو يوم الخميس ودفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، ووجد القاضي سببًا محتملاً وستيفن محتجز من دون كفالة.
تجدر الاشارة الى أن جلسة الاستماع المقبلة له ستحصل في 2 كانون الثاني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
Lebanon 24
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
11:48 | 2023-12-17
17/12/2023 11:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
01:17 | 2023-12-17
17/12/2023 01:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
07:30 | 2023-12-17
17/12/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
01:30 | 2023-12-17
17/12/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشّرات كثيرة... هل اقتربت نهاية المعارك في جنوب لبنان وغزة؟
Lebanon 24
مؤشّرات كثيرة... هل اقتربت نهاية المعارك في جنوب لبنان وغزة؟
04:00 | 2023-12-17
17/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-12-17
أكثر الحرائق دموية في التاريخ يعود إلى الواجهة... إكتشاف مهمّ خلال رحلة صيد روتينية
15:29 | 2023-12-17
هل يعاني طفلك من صعوبة في الرياضيات؟ اليك هذه النصائح
10:46 | 2023-12-17
فضيحة تُلاحق نائبة... ماذا فعلت خلال جائحة "كورونا"؟
09:38 | 2023-12-17
مشهد مرعب من أحد المطارات.. عاصفة قوية أزاحت طائرة متوقفة إليكم هذا الفيديو
08:39 | 2023-12-17
حركة بذيئة لمذيعة شهيرة على الهواء.. وفيديو جديد يكشف ما فعلته
08:00 | 2023-12-17
رسائل تهديد تصل إلى شقيقة نيرة أشرف: "تزوجيني وإلا سأقتلك"
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
18/12/2023 00:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
18/12/2023 00:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
18/12/2023 00:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24