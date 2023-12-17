بسبب الفطائر التي أعدتها... رجل ينفّذ بزوجته جريمة مرعبة!

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صدر عن مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا أنه تمّ إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 85 عامًا في واشنطن، بتهمة قتل زوجته طعنًا لأنه "لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها".ووفقًا لبيان سابق صادر عن فرع جرائم القتل التابع لإدارة شرطة العاصمة، فقد استجابت الشرطة لمكالمة أبلغت عن حادث طعن في الساعة 3:40 مساءً، يوم الأحد وعثرت على شارون شوارتز البالغة من العمر 81 عامًا داخل منزلها في شمال غرب العاصمة مصابة بطعنات.وزعمت الشرطة أنه تم العثور على زوجها ستيفن شوارتز أيضًا داخل المنزل مصابًا "بجروح ألحقها بنفسه"، و فق ما نقل موقع PEOPLE.وتم نقل شارون التي توفيت وستيفن إلى المستشفى، وبعد التحقيق في مكان الحادث، اتُهم ستيفن بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية وهو مسلح.ووفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، مثل ستيفن أمام القاضي عبر الفيديو يوم الخميس ودفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، ووجد القاضي سببًا محتملاً وستيفن محتجز من دون كفالة.تجدر الاشارة الى أن جلسة الاستماع المقبلة له ستحصل في 2 كانون الثاني.