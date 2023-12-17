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تركها حبيبها المصري الشاب... ثمانينية تريد "رجلاً جديداً لعيد الميلاد"

Lebanon 24
17-12-2023 | 23:00
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أفاد موقع الـ"ميرور" البريطاني بأن أيريس جونز، والتي تبلغ من العمر 84 عامًا، تنتقل من علاقة إلى أخرى بعدما تركها حبيبها المصري "محمد إبراهيم" مؤخراً، والذي يبلغ من العمر 37 عامًا، ليدخل في علاقة جديدة مع امرأة مسنة في منطقة أخرى.
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وأوضحت جونز للموقع أن إبراهيم انتقل من منزلها الصغير في ويستون إلى منزل المرأة الأخرى في ليدز، مدعيةً أنها لم تشعر بالغيرة أو الندم.
 
وفي التفاصيل، لم تدع جونز ذلك يعيقها في حين أصبحت تعيش قصة حب جديدة، قائلةً إنها تريد "رجلاً جديدًا لعيد الميلاد".
 
وأضافت أنها تتحدث بالفعل مع رجل جميل في ويلز، ويبلغ من العمر 76 عامًا، وما زال أصغر سنًا ويتحدثان عن كل شيء سويًّا، وتصفه بالـ"متعلم جدًا والمثير للاهتمام".
 
ويأتي هذا التبدل بعد قضائها مع ابراهيم حياة غرامية ديناميكية، ونشرهما تفاصيل مصورة عن حياتهما الجنسية إلى العالم قبل أن تسوء الأمور بين الاثنين ويعلنا عن انفصالهما في الأشهر الماضية.
 
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