حيل مفيدة تساعدك على اختيار تصميم لنظارتك الطبيّة!

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يتأثّر اختيار إطار النظارات الطبيّة بالموضة ولكنه يخضع أيضاً لعوامل أخرى منها شكل الوجه، أسلوب الأزياء، والمظهر العام للإطلالة. تعرّفوا فيما يلي على أبرز الحيل المفيدة التي تساعد على اعتماد الخيار الصائب في هذا المجال.تُشكّل نظارات تصحيح البصر الأكسسوار الذي يرافقنا باستمرار في يومياتنا، ولذلك يجب أن يتمّ اختياره بكل عناية وأن يخضع هذا الاختيار لمجموعة من العوامل التي تُحقّق له النجاح.1- الإطلالة العامةعند النظر إلى الإطلالة الكاملة في المرآة، سوف تلاحظون أن النظارات الطبيّة من الأكسسوارات التي تُشكّل جزءاً من الشخصيّة. وهذا ما يُفسّر ضرورة أن تتماشى معها وكذلك مع الشكل العام للجسم ومع الأسلوب الذي تعتمدونه عادةً في مجال الأناقة.2- الحاجبانتصميم النظارات الطبيّة المناسب هو الذي لايغطّي الحاجبين، أما النظارات المثاليّة فهي التي تُساهم في إبراز قوس الحاجب. من الضروري أيضاً تجنّب التصاق الرموش بعدسات النظارات، كون ذلك يعني أن هذه النظارات غير مناسبة لشكل الوجه.3- الأنفيُعتبر الأنف من العناصر الأساسيّة في الوجه التي تؤثّر على اختيار النظارات، فعندما يبدو شكل الأنف طويلاً يجب تجربة النظارات التي يكون جسرها منخفضاً واختيارها بألوان داكنة، فمن شأن ذلك أن يجعل الأنف يبدو أقصر.4- الوجنتانمن الأفضل تجنّب إطار النظارات الذي يهبط على عظام الوجنتين، فهذا الأمر غير مُحبّب من الناحية الجماليّة ومن الناحية العمليّة على السواء.5- السحنةعند تجربة ألوان مُتعددة من إطارات النظارات، سوف تكتشفون أن الإطارات ذات الألوان المشرقة تناسب البشرات الفاتحة أما الإطارات الدكنة اللون فهي تليق أكثر بالبشرات الزيتونيّة والسمراء.6- العمريُساعد الإطار الفاتح اللون في التخفيف من حدّة التجاعيد الأولى لدى ظهورها، أما الإطارات الداكنة اللون فتجعل قسمات الوجه تبدو أكثر قساوة ولكنها من جهة أخرى تؤمّن مظهراً يوحي بقوة الشخصيّة.7- شدّ البشرةعند الشعور بأن علامات الترهل بدأت تظهر على البشرة، يُنصح باختيار إطار النظارات على شكل الفراشة، فتصميمه يُساعد في رفع قسمات الوجه مما يحدّ من المظهر المترهّل.8- الجبينمن الممكن التعويض عن الجبهة القصيرة من خلال اعتماد إطار رفيع للنظارات وبلون موحّد، أما الإطار السميك فيُثقل القسم الأعلى من الوجه.9- التسريحةالانسجام ضروريّ بين عنصري التسريحة والنظارات، والأفضليّة للتباين في هذا المجال، فعند اختيار التسريحات المشدودة من الأفضل تجنّب إطارات النظارات التي تتميّز بتصميم صارم والتوجه نحو اختيار تصميم مبتكر لتجنّب إضفاء قساوة على الإطلالة. بالمقابل ممكن للإطارات التي تتمتع بتصميم كلاسيكي أن تناسب التسريحات الغريبة.10- الغرّةفي حال اعتماد التسريحة المرفقة بغرّة منسدلة على الجبين، يُفضّل تجنّب إطارات النظارات الكبيرة جداً والتي تصل إلى مستوى الغرة.11- الماكياجمن الضروري أن يتكيّف الماكياج مع شكل النظارات ووظيفتها، ففي حالة النظارات التي تعمل على تصحيح قصر البصر تبدو العينين أصغر حجماً خلف العدسات المُعتمدة، ولذلك يُنصح بالاستعانة بقلم من الكحل الأبيض وظلال قزحيّة فاتحة عند الزاوية الخارجيّة للعينين بهدف جعل العين تبدو أكبر حجماً وراء العدسات.