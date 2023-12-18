الأقوى منذ 6 سنوات.. فيديو يوثق لحظة انفجار شمسي هائل

وثق مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، توهجاً شمسيا هو الأقوى منذ عام 2017. والتوهجات الشمسية هي رشقات نارية قوية من الطاقة.





وترافق هذا التوهج الهائل من الطاقة، بقذف كتلي إكليلي، وهو انفجار كبير من البلازما الشمسية، حسبما ذكر موقع "mashable".

كما يعتقد أن السرعة التقديرية لهذا الانبعاث الإكليلي تتجاوز 2100 كيلومتر في الثانية الواحدة.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 14, 2023, peaking at 12:02 ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X2.8. https://t.co/4INrRFqIg7 pic.twitter.com/2dJ1YMkiXS — NASA Sun & Space (@NASASun) December 14, 2023 Advertisement





والانبعاث الإكليلي يمكن أن يسبب عواصف مغناطيسية أرضية قد تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات، لكن الغلاف الجوي للأرض يحمينا من الإشعاعات الضارة. والانبعاث الإكليلي يمكن أن يسبب عواصف مغناطيسية أرضية قد تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات، لكن الغلاف الجوي للأرض يحمينا من الإشعاعات الضارة.

وتمر الشمس حاليا بما يعرف بـ"موسم الأعاصير"، وهي دورة من الطقس تستمر بالنسبة لكوكب الأرض 11 عاما.

ومن المتوقع أن تصل الدورة الشمسية الحالية، إلى ذروتها بين يناير وأكتوبر من العام المقبل، كما توقعت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي. (العربية)