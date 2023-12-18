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فنون ومشاهير

مجلة أميركية تكشف: الأمير هاري وميغان ماركل "أكبر الخاسرين" لعام 2023

Lebanon 24
18-12-2023 | 10:25
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صنفت مجلة أمريكية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على أنهما من "أكبر الخاسرين" في عام 2023، بعد عام مضطرب بالنسبة للعائلة المالكة السابقة.

وسلط التقييم السنوي لمجلة The Hollywood Reporter الضوء على الثنائي باعتبارهما اثنين من "أكبر الخاسرين" لعام 2023 بعد إلغاء البودكاست الخاص بميغان ماركل Archetypes، من قبل "سبوتيفاي" (Spotify)، والذي تم إصداره بعد صفقة مربحة مدتها ثلاث سنوات مع عملاق البث المباشر في أواخر عام 2020.
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وكجزء من الصفقة، التي تقدر قيمتها بنحو 18 مليون جنيه إسترليني، خطط الثنائي لاستضافة وإنتاج العديد من ملفات البودكاست، ولكن لم يتم تجديد Archetypes لسلسلة ثانية وتم إنهاء صفقتهما من قبل رئيس "سبوتيفاي" لابتكار البودكاست، بيل سيمونز، والذي وصف الثنائي بالمحتالين.

وتقول المجلة إن نقطة التحول هذا العام كانت متمثلة في الحلقة الساخرة من المسلسل الكارتوني الشهير "ساوث بارك" بعنوان The Worldwide Privacy Tour، التي تم بثها لأول مرة في 13 شباط 2023، والتي قدمت محاكاة ساخرة لقرار الأمير هاري وميغان ماركل "بالتراجع عن دورهما كأعضاء في العائلة المالكة.

كما تم انتقاد مذكرات هاري الأكثر مبيعا "الاحتياطي" (Spare)، والتي تفاخر فيها بقتل العشرات من مقاتلي طالبان أثناء الخدمة في أفغانستان، وشرح تفاصيل علاقته الممزقة مع عائلته.

وقالت مجلة The Hollywood Reporter إن الثنائي فشلا في "الاستفادة من مكانتهما المعروفة في الولايات المتحدة" بعد انتقالهما إلى لوس أنجلوس. (روسيا اليوم) 

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