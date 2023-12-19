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متفرقات

بسبب اعتدائه على حبيبته استبعاد نجم هوليوودي شهير من أفلام مارفل

Lebanon 24
19-12-2023 | 07:05
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دين الممثل جوناثان ميجرز، نجم هوليوود الصاعد، بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة بعد محاكمة في نيويورك.

هذا الفعل كلّف ميجرز استبعاده من دور الشرير في أفلام مارفل، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية ومصدر مقرب من القضية.
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ودين الممثل البالغ 34 عاما والذي أدى دور البطولة في فيلم "كريد 3" ولعب دور كانغ في عالم مارفل (ديزني)، بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأقل خطورة لهذا النوع من التهم، ومضايقات، من جانب هيئة محلفين من 6 أشخاص، وتمت تبرئته من تهمتين أخريين.

ومن المقرر النطق بالحكم عليه الذي قد يصل إلى السجن لمدة عام، في 6 فبراير. لكنّ استوديوهات مارفل قررت التوقف عن العمل مع الممثل، وهو ما أكده مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.



المصدر: سكاي نيوز عربية

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