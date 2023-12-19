له أربع عيون.. انتشال حيوان غريب من محيط القطب الجنوبي

أعلنت وسائل إعلام أجنبية عن انتشال مخلوق غريب أصفر اللون يشبه العنكبوت وله أربع عيون شبه سوداء ومخالب منتفخة كبيرة، من أعماق المحيط قبالة القارة القطبية الجنوبية.



هذا الحيوان الذي لم يُشاهد من قبل هو عنكبوت بحري، وهو قريب بعض الشيء لسرطانات حدوة الحصان والعناكب التي تعيش في قاع المحيط.

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وبحسب وسائل إعلام تأكل هذه الحيوانات من خلال خرطوم يشبه القش عوضا عن الفم، وتتنفس من خلال أرجلها. وقد اكتشف العلماء أكثر من 1000 نوع من العناكب البحرية في جميع أنحاء العالم.











