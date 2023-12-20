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"متأثرون بالتضليل"... رسالة من "ستاربكس" لموظفيها

Lebanon 24
20-12-2023 | 04:08
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اعتبرت شركة مقاهي "ستاربكس" أن المحتجين ضد الشركة على خلفية موقفها من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "متأثرون بالتضليل على منصات التواصل الاجتماعي"، بشأن مواقف الشركة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان في رسالة للموظفين، الثلاثاء، إلى أن "العديد من مقاهي ستاربكس تعرضت لحوادث تخريب"، موضحا أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية لضمان سلامة عمالها وعملائها.
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وسلسلة المقاهي واحدة من بين عدة علامات تجارية غربية تتعرض لضغوط من المستهلكين، الذين يطالبون الشركات باتخاذ موقف في الحرب بين إسرائيل وحماس.
ورفعت شركة "ستاربكس" ومقرها سياتل، دعوى قضائية في أكتوبر ضد نقابة عمالية تمثل الآلاف من العاملين في مجال صناعة القهوة في نحو 360 متجرا أميركيا، بعد أن نشرت النقابة لفترة وجيزة بيانا على منصات التواصل الاجتماعي.
ووقتها، قالت الشركة إن بيان النقابة "يعكس دعمها للعنف الذي ترتكبه حماس‭‭"‬‬.
وقالت الشركة في ذلك الوقت، إنها "تدين بشكل قاطع أعمال الإرهاب والكراهية والعنف"، مضيفة أنها "تعارض بشدة الآراء التي عبرت عنها النقابة". (سكاي نيوز)
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