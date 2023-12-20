Advertisement

منوعات

خسرت حوالي 70 كلغ.. اكتشفوا الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن

Lebanon 24
20-12-2023 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1143450-638386966952784908.png
Doc-P-1143450-638386966952784908.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عانت "أنيتا"، الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا، من سمنة مفرطة وذلك بسبب تناولها الطعام.

 

وفي التفاصيل، تخطى وزن أنيتا الثلاثمئة كيلو، وعانت من الآثار الجانبية للسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم داخل رأسها، رؤية ضبابية أو معتمة، آلام شديدة في الظهر، عدم وجود توازن كافٍ لارتداء الكعب العالي وعدم القدرة على الانحناء لربط الحذاء.

 

وخوفها من أن تُصاب بالعمى جعل أنيتا تغير نظامها الغذائي، واعتمدت وسيلة بسيطة ولكنها سحرية للتخفيف من وزنها، وهي التوقف عن الأكل في الليل والامتناع عن الحلويات على مدار الساعة.

 

واحتاجت أنيتا إلى تسريع عملية فقدان الوزن لإنقاذ حياتها من المضاعفات الصحية التي سببتها السمنة لها، لذلك أجرت الأخيرة عملية جراحية لتكميم المعدة.

 

وفي هذا السياق، اعتمدت أنيتا نظام حياة صحي، وأصبحت تمشي يوميًا وتمارس التمارين الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع وتراقب ما تقوم بتناوله للحفاظ على وزنها الجديد، وخسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهر.

 

وتقول أنيتا إن فقدان الوزن "كان يحررها" وأنها "تشعر بالحرية الآن". (LBC)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2023-12-20
10:52 | 2023-12-20
10:13 | 2023-12-20
09:30 | 2023-12-20
07:48 | 2023-12-20
05:45 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24