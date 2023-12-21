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جريمة مروعة.. سقطت من قمة منحدر أثناء تلقيها عرض زواج من حبيبها!

Lebanon 24
21-12-2023 | 09:00
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ألقي القبض على رجل في تركيا بعد أشهر من سقوط حبيبته ووفاتها، أثناء عرض زواج قام به على قمة منحدر.

 

وتم القبض على نظام الدين غورسو بعد خمسة أشهر من سقوط يشيم دمير، البالغة من العمر 39 عامًا، من منحدر في مدينة كاناكالي التركية في تموز.

 

وكشفت الشرطة عن وجود "علامات على وجود مشاجرة عنيفة" في مكان الحادث، حيث ذهب الثنائي في نزهة في ذلك اليوم. 

 

وقال غورسو في ذلك الوقت: "لقد اخترنا المنحدرات لنحظى بذكرى رومانسية بعد العرض. شربنا بعض الكحول، وحدث كل شيء دفعة واحدة، حيث فقدت توازنها وسقطت".

 

وقد تم القبض عليه الآن بعد أن تقدمت عائلتها بشكوى جنائية، زاعمة أن الثنائي تشاجر بعد أن رفضت دميرعرضه، وأنه تم العثور على خاتم خطوبتها في جيبه، بدلاً من إصبعها.

 

وأخبر غورسو الشرطة أنهما كانا يشربان بسعادة عندما ذهب إلى السيارة لبضع دقائق.

 

وقال إنه سمع صراخًا ثم اكتشف، مما أثار رعبه، أنها اختفت.

 

وزعمت عائلة الشابة أنها كانت تخطط للانفصال عنه، ولم تكن لتقبل عرضه للزواج. كما أنها كانت مرعوبة من المرتفعات ولم تكن مستعدة للاقتراب من حافة الجرف لتسقط عن طريق الخطأ.

 

وعثرت الشرطة على نظارات مكسورة ومكبر صوت مكسور، وهي علامات تشير إلى وقوع صراع عنيف في مكان الحادث.

 

وقد تم الآن القبض على غورسو للاشتباه في ارتكابه "جريمة قتل عمد"، في انتظار محاكمته. ( LBC)

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