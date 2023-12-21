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فيديو ولا أغرب.. جمل تجره امرأة يتبختر وسط الشارع ( صورة)

Lebanon 24
21-12-2023 | 10:00
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في مشهد غير مألوف على الإطلاق، صدم سكان أحد الشوارع في لندن بامرأة تجر وراءها جملاً، على الرصيف.

 
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فيما انتشر الفيديو الذي التقطه أحد السكان على ما يبدو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، رغم أنه لم يعرف تاريخ تصويره، وفق ما نقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية.

 

وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة "أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟".

 
 

وقد اجتذب الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل.

 

في حين سخر بعض المغردين على منصة إكس من الأمر، وعلق أحدهم قائلا "إنها سيارة أوبر XL الجديدة، التي تحظى بشعبية كبيرة في لندن".

 

يشار إلى أن القانون البريطاني يفرض على أي مواطن التقدم إلى المجلس المحلي، حيث يسكن للحصول على ترخيص لامتلاك الإبل، وذلك بموجب قانون الحيوانات البرية الخطرة الصادر عام 1976. ( العربية)

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