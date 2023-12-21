ما علاقة لعبة الكلمات المتقاطعة والحرب العالمية الأولى؟

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وظهرت لعبة الكلمات المتقاطعة ليلة الحرب العالمية الأولى عندما احتاج وين إلى التفكير في لعبة جديدة لقسم الترفيه في الصحيفة التي يعمل بها، حتى فكر في طباعة شبكة فارغة يطلب من القارئ فيها البحث عن الكلمات، وابتكر مفاتيح خاصة باللعبة حتى يتمكن القراء من معرفة الأحرف الناقصة، وأطلق عليها FUN’s Word-Cross Puzzle.، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية. في الحادي والعشرين من كانون الأول من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للكلمات المتقاطعة، والتي صدرت لأول مرة في النسخة الورقية لصحيفة "نيويورك وورلد" في اليوم نفسه عام 1913، ترجع إلى فكرة الصحفي البريطاني "آرثر وين"، وهو عازف كمان وصحفي، هاجر إلى بنسلفانيا عندما كان في التاسعة عشرة من عمره.وظهرت لعبة الكلمات المتقاطعة ليلة الحرب العالمية الأولى عندما احتاج وين إلى التفكير في لعبة جديدة لقسم الترفيه في الصحيفة التي يعمل بها، حتى فكر في طباعة شبكة فارغة يطلب من القارئ فيها البحث عن الكلمات، وابتكر مفاتيح خاصة باللعبة حتى يتمكن القراء من معرفة الأحرف الناقصة، وأطلق عليها FUN’s Word-Cross Puzzle.، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ومع زيادة احتدام حدة الحرب، أصبحت العناوين الرئيسية في صحف العالم كلها قاتمة وزاد توجه القراء للهروب من الواقع السياسي الصعب إلى حل الكلمات المتقاطعة، وزادت شعبيتها وانتشرت بين الجماهير كمتنفس لهم بعيدا عن السياسة والأحداث الصعبة التي شهدها العالم في تلك الفترة الزمنية.

ومع الوقت تميزت الكلمات المتقاطعة بأنها رياضة فكرية خاصة لكبار السن حيث تساعدهم على ملء أوقات فراغهم.

المصدر: روسيا اليوم+ وكالات



