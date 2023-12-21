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مرتدياً الزي العسكري وملثماً.. شاب سوري يلفت الأنظار بشخصية أبو عبيدة

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:00
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يسير الشاب يسير الشاب السوري تيم عنتر مرتدياً الزي العسكري وملثّماً، واضعاً علم فلسطين على ظهره، بين أروقة معرض الكتاب العربي بإسطنبول، في محاولة للفت الأنظار إلى القضية الفلسطينية.
وير في طريقته محاكاة لـ “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام أو “الملثّم” كما يحب البعض تسميته في هيئته المشهورة، بحسب قناة الجزيرة.
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يسير الشاب تيم بين رواد المعرض العربي للكتاب، رافعًا يده ومشيرًا بسبابته، ولسانه يردد دون توقف خطب أبو عبيدة الشهيرة المحفورة في ذاكرته “إن أبطالنا في غزة يسطرون بطولات خارقة”، ويستطرد مستكملًا مقتطفات من خطب الملثم “رسالة حب ملطخة بدماء الأبرياء"؟.
ويقول الشاب تيم عنتر للجزيرة مباشر "إنه شرف له تقليد أبو عبيدة"، مؤكداً "أبو عبيدة وأمثاله هم الأبطال الحقيقيون الذين يجب التشبّه بهم، وليس أبطال الكارتون أمثال سبايدرمان وغيره، في حياتنا بعد طوفان الأقصى وظهور أبطال حقيقيين".
ويبدو أن الشاب نجح في إيصال فكرته، فقد تهافت رواد معرض الكتاب العربي إلى التقاط الصور التذكارية معه أطفالًا وكبارًا وشباباً. وفقاً لما نقلته الجزيرة.


المصدر: الجزيرة

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