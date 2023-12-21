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برجك اليوم

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:00
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الحمل
فرص مناسبة تنتظرك فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها
الثور
تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش أو متسرّع لأنك قد تندم لاحقاً
الجوزاء
 تتسلط الأضواء عليك هذا اليوم، وتنجح في اختبار وتحصل على ترقية أو عرض مهمّ
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السرطان
قد يؤدي المحيط العائلي أو الاجتماعي دوراً في شؤونك المادية، ويشتد التنافر ويولّد فراقاً أو انفصالاً
الأسد
التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك
العذراء
لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من جاذبية بهدف التأثير في من تريد، وفي حال تصرفت بحسب مشاعرك فلن تتمكن من السيطرة على المواقف
الميزان
تطوّرات كبيرة في حياتك المهنية، ومحطّات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق
العقرب
الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة
القوس
إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة
الجدي
اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية
الدلو
اضبط أعصابك الحظ يدعم خطواتك على الرغم من كل شيء، ويحمل إليك دعماً من قِبل بعض الزملاء هذا اليوم
الحوت
كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحاً باهراً
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