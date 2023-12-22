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شاهد لحظة سقوط بابا نويل من الطابق 24!

Lebanon 24
22-12-2023 | 04:19
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أعلنت النيابة العامة في مدينة تشيليابينسك جنوبي روسيا مصرع رجل بزي بابا نويل الروسي (ديد موروز)، سقط من الطابق الـ24 بمبنى سكني في المدينة مساء أمس الخميس.


ونشر في صفحة مدينة تشيليابينسك على "تلغرام" فيديو لرجل بزي بابا نويل يتسلق شرفة مبنى شاهق بالحبل، ولحظة سقوطه.
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وقالت وسائل إعلام محلية إنه كان من المقرر أن يهبط الرجل إلى فناء المبنى لحضور حفل للأطفال.
 
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