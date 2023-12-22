بزي كرتوني.. عصابة احتالت على الجمعيات الخيرية وسرقت مبلغ هائلاً

ألقت الشرطة القبض على "ديفيد ليفي"، والذي قاد عصابة من المحتالين المتنكرة بزي "Pudsey Bear"، والذين جمعوا حوالي خمسمائة ألف جنيه إسترليني من خلال الاحتيال على الجمعيات الخيرية.

ووضع ليفي مع عصابته طاولات في محلات السوبر ماركت واستخدموا زي "Pudsey Bear" للتنكر، واعترفوا لمحكمة "بريستون كراون" أن أقل من 10% من مبلغ الخمسمائة ألف جنيه إسترليني تم دفعه للجمعيات الخيرية.

وفي هذا السياق، اتصل ليفي بالجمعيات الخيرية طالبًا الإذن لجمع الأموال لها، والمواد الخاصة بها واستخدام شعاراتها، وكان يتصرف بالأموال التي تبرّع بها الناس لتلك الجمعيات واستفادوا منها، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وحُكم بالسجن على شركائه "ويليام أورماند"، لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، "روي فيرجسون" لمدة عامين وخمسة أشهر بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، و"هوارد كولينز" لمدة 28 شهرًا بتُهم الاحتيال وغسل الأموال. ( LBC)