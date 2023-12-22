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جريمة مروعة.. مقتل شابة وعائلتها على يد حبيبها

Lebanon 24
22-12-2023 | 15:30
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في واحدة من أكثر الجرائم رعبًا التي هزت منطقة بيرموندسي في جنوب لندن، أدين جوشوا جاك، البالغ من العمر 29 عامًا، بقتل حبيبته سامانثا دروموندز، 27 عامًا، ووالدتها تانيشا أوفوري أكوفو، 45 عامًا، وغران دوليت هيل، 64 عامًا، وشريكها دينتون بيرك، 58 عامًا.

 

وحسبما أظهرت التحقيقات، فقد تم العثور على الجثث المقتولة في منزل بيرك، حيث كانوا قد تعرضوا لطعنات عديدة.

 

وتعرض جاك لـ11 تهماً سابقة في 20 جريمة، من بينها تعاطي المخدرات والسرقة. ورغم اعترافه بالقتل غير العمد، إلا أنه نفى ارتكاب الجريمة بسبب اعتقاده بأنه كان يعاني من اضطراب نفسي.

 

وأكّد المدعي العام توم ليتل كيه سي، أنه ليس هناك شك في أن جاك قام بجريمة القتل عن قصد، وأنه كان قادرًا على تكوين حكم عقلاني في ذلك الوقت.

 

وأضاف ليتل أن الوفيات كانت نتيجة لتعاطي المخدرات وشرب الكحول، مما أدى إلى حدوث "اضطراب ذهاني عابر لا يلبي متطلبات المدعى عليه لتقديم دفاع جزئي عن المسؤولية المتناقصة". ( LBC)

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