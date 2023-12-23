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سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
23-12-2023 | 00:00
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في حادثة مؤسفة، قُتلت امرأة وأصيب شخصان في بلجيكا بسبب سقوط شجرة عيد ميلاد كبيرة خلال طقس عاصف في بلدة أودينارد البلجيكية.

وأظهرت كاميرات المراقبة الشجرة المضاءة التي يبلغ ارتفاعها 20 متراً، وهي تميل ببطء لتقع بجوار سوق لعيد الميلاد في البلدة.
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وسيتم التحقيق لمعرفة ما إذا كانت الشجرة قد تم تأمينها بشكل صحيح وسينظر أيضًا في تأثير الطقس.(lbci)

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