طلاب تدلوا من الشرفات وقناص وقف لتصيدهم.. هذا ما حصل في حرم إحدى الجامعات (فيديو)

أقدم طالب في جامعة تشارلز بالعاصمة براغ على قنص العشرات من زملائه في الحرم الجامعي، وذلك في جريمة غير مسبوقة.



ففي لحظات رعب لا توصف راح الطالب الذي لقي حتفه لاحقا يقنص الطلاب من كل حدب وصوب، وهو واقف على شرفة أحد الأبنية في الجامعة.



وأظهرت الصور الرجل، الذي ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اسمه ديفيد كوزاك، وهو يصوب ببندقية سوداء اللون نحو الطلاب الذين هرعوا خائفين في الحرم الجامعي، الواقع بالقرب من منطقة سياحية بامتياز في البلدة القديمة بالعاصمة التشيكية.

فيما وثقت مقاطع مصورة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، عددا من الطلاب يختبئون تحت النوافذ على حافة خطرة من مبنى مرتفع في الجامعة.

#BREAKING: Mass shooter of #Prague is identified as David Koza. He used what appears to be a designated marksman rifle to kill three civilians & cause injuries among 20 others. He positioned himself over Charles University building. He committed suicide after killing people. pic.twitter.com/mt2MKrSBAG — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 21, 2023 Advertisement

من جهتها أعلنت الشرطة أنها تشتبه في أن كوزاك البالغ من العمر 24 عاما أطلق النار على نفسه بعد تبادل إطلاق النار مع ضباط في ممر المبنى، وربما بعد إصابته.



إلى ذلك، بينت بعض المعلومات أن كوزاك كتب منشورات غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام من جريمته المروعة، ألمح فيها إلى تخيلات الانتحار والقتل الجماعي.



قتل والده وطفلة عمرها شهران

كما أعلن قائد الشرطة في براغ، مارتن فوندراسيك، المسلح يُشتبه في قتله رجلا آخر وابنته البالغ عمرها شهرين، واللذين عُثر عليهما في غابة في قرية خارج العاصمة.



كذلك عُثر على والد هذا الطالب ميتا في وقت سابق من أمس الخميس.(العربية)





