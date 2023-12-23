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بالفيديو... راكب يفتح باب الطائرة خلال هبوطها

Lebanon 24
23-12-2023 | 11:24
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا لراكب جديد يفتح باب الطائرة خلال عملية هبوطها في مدرج مطار مدينة ألماآتا الكازاخية، الأمر الذي أثار رعب الركاب.
ووفقا لموقع Zakon.kz وقع الحادث اليوم السبت على متن رحلة داخلية بين مدينتي شيمكنت وألماآتا الكازاخيتين، حيث فتح أحد الركاب باب الطوارئ في الطائرة خلال عملية الهبوط.
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ومن جانبها أوضحت لجنة الطيران المدني في بيان رسمي أن الحادث وقع في 23 كانون الاول 2023، بعد هبوط رحلة فلاي أريستان KC7106 على طريق شيمكنت - ألماآتا في الساعة 01:19 بالتوقيت المحلي، حيث فتح الراكب باب الطوارئ، وتم فحص الطائرة وتصريحها للرحلات الجوية"، لافتة إلى أنه تم تسليم الراكب لضباط الشرطة.
وأضافت: "لتوضيح الظروف في هذه الحالة، ستجري إدارة الطيران في كازاخستان تحقيقا في ما يتعلق بالراكب الذي سمح لنفسه بفتح الأبواب، وكذلك خدمات المطار المسؤولة عن توفير الممشى". (RT)
 
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