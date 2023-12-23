"ويكيبيديا العربية" تغلق صفحتها ليوم واحد... ما السبب؟

أغلقت مجموعة ويكيبيديا باللغة العربية اليوم السبت، موقعها على الإنترنت بشكل مؤقت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما غيرت شعار موقعها ليحتضن العلم الفلسطيني، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وعند الدخول إلى موقع ويكيبيديا باللغة العربية نجد فيها رسالة تقول: "تضامنا مع حق الشعب الفلسطيني... لا للابادة الجماعية في غزة... لا لقتل المدنيين... لا لاستهداف المستشفيات والمدارس... لا للتضليل والكيل بمكيالين".

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وكانت مجموعة ويكيبيديا العربية قد أعلنت في وقت سابق عبر منصة "إكس" أنها ستغلق صفحتها الرئيسة بتاريخ الـ23 كانون الأول، احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، ودعوة لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل.