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بعد صورة "الطفل العاري"... محكمة أميركية تعيد فتح قضية ضد فرقة "نيرفانا"

Lebanon 24
23-12-2023 | 14:49
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أعادت محكمة استئناف أميركية، يوم الخميس، فتح دعوى قضائية ضد فرقة الروك "نيرفانا" تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وتزعم الدعوى القضائية ضد فرقة الروك التي رفعها سبنسر إلدن، الذي ظهر عاريا على غلاف ألبوم Nevermind عام 1991، عندما كان يبلغ من العمر أربعة أشهر، أنه تعرض لـ"ضرر دائم" حيث استفادت الفرقة وآخرون من صورته تحت الماء في حمام السباحة، ويبدو أنه يمسك فاتورة بالدولار على خطاف صيد.
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وتقول الدعوى إن الصورة انتهكت القوانين الفيدرالية المتعلقة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات جنائية على الإطلاق.
ورفض قاض اتحادي في كاليفورنيا الدعوى العام الماضي، قائلا إنه انتظر طويلا للإبلاغ عن أن فرقة "نيرفانا" استغلته جنسيا، لكنه سمح لإلدن بتغيير صياغة الدعوى وتقديمها للنظر فيها مرة أخرى، والتي تم رفضها لاحقا على أساس أنها كانت خارج نطاق قانون التقادم لمدة 10 سنوات.
وألغى القرار الذي اتخذته لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية في كاليفورنيا يوم الخميس هذا الحكم وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
ووجدت لجنة الاستئناف أنه ما يزال بإمكان إلدن رفع دعوى قضائية بناء على إعادة إصدار "نيرفانا" للغلاف مؤخرا في الذكرى الثلاثين للألبوم، وإعادة إصدار أغنية Nevermind في عام 2021.
وكتبت المحكمة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز": "إن مسألة ما إذا كان غلاف الألبوم Nevermind يتوافق مع تعريف المواد الإباحية للأطفال ليس محل نقاش في هذا الاستئناف".
وأصدر محامي "نيرفانا"، بيرت ديكسلر، بيانا لمجلة "بيلبورد" وصف فيه الحكم بأنه "انتكاسة إجرائية". (RT)
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