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اكتشاف ضفادع صغيرة ذات أنياب في غابات إندونيسيا

Lebanon 24
23-12-2023 | 23:00
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اكتشف فريق علمي إندونيسي - أمريكي في المرتفعات البركانية بجزيرة سولاويزي الإندونيسية ضفادع صغيرة ذات أنياب لا يزيد وزنها عن غرامين.
وتشير مجلة PLOS ONE إلى أن هذه الضفادع هي من نوع Limnonectes phyllofolia وتتميز بصغر حجمها وتنسب إلى الأنواع التي تبيض.
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واكتشف الباحثون هذه الضفادع خلال دراستهم للغابات الاستوائية، حيث عثروا على بيوضها على أوراق الأشجار والصخور المغطاة بالطحالب، وهذا شيء غير معتاد لأن الضفادع تضع بيوضها في الماء. وبعد ذلك شاهد الباحثون ضفادع صغيرة مرقطة بنية اللون، بحجم قطعة نقدية معدنية تقريبا، تحرس أعشاشها. والمثير في الأمر أن الذكور تعتني بالبيض والشرغوف (Tadpole)، حيث يغطونها بمركبات خاصة لحمايتها من الجفاف والبكتيريا.
وتتميز هذه الضفادع بوجود أسنان صغيرة في الفك العلوي وأنياب صغيرة في الفك السفلي. ويذكر أن عدة أنواع من الضفادع في مناطق جنوب شرق آسيا، لها أنياب تستخدمها للدفاع عن نفسها وحماية مناطقها كما تستخدمها في الصيد.
وأظهرت الدراسات أن أسنان الضفادع تطورت بشكل مستقل أربع مرات على الأقل. وقد عثر في السابق على ضفادع مماثلة في كمبوديا وفيتنام وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وتجدر الإشارة إلى أن العلماء عثروا في رواندا قبل فترة على ضفادع يشبه نقيقها الصوت الذي تطلقه دمى الأطفال، تعيش في أماكن ارتفاعها حوالي 2 كلم فوق مستوى سطح البحر.
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