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برجك اليوم

Lebanon 24
23-12-2023 | 23:16
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الحمل
قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها
الثور
يتيح لك هذا اليوم فرصة التعبير عن افكارك في العمل، و يشير إلى تجربة جديدة تخوضها لها علاقة بمكان بعيد او بسفر او بدولة اجنبية
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الجوزاء
تشويش في الأجواء لن يؤدّي إلى الابتعاد عن محيطك أو إلى حصول جفاء مع الزملاء والمسؤولين
السرطان
 اعتمد على نفسك ولا تبيّن أمام الزملاء أنك فاقد الثقة بإمكاناتك هذا اليوم
الأسد
مع أنك تحقّق تقدماً ملحوظاً، إلا أن عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل
العذراء
ينصبّ الاهتمام على مشروع خلاّق فني وثقافي، وقد تقدّم عرضاً يبرز كفاءتك ومواهبك
الميزان
 يركّز هذا اليوم على الشؤون المهنية التي تصادف بعض التحديات
العقرب
يسلط هذا اليوم الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعرقلات
القوس
يبدو أن مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي حققته في آخر مشاريعك، وأبعدك عمّن كنت على علاقة صداقة جيدة بهم
الجدي
يجعلك هذا اليوم أكثر تكيفاً مع الأجواء ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطاً جديداً من التصرف
الدلو
لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيراً
الحوت
 نظّم اعمالك وراقب أرقامك وحساباتك ولا تتكل على الحظ، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير
 
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