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طعنت والدتها حتى الموت.. والسبب السجائر!

Lebanon 24
24-12-2023 | 12:30
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قالت هندي بسطامي والتي تبلغ من العمر 29 عاما للشرطة ذات مرة إنها "جميلة جدا" بحيث لا يمكن القبض عليها، وحُكم عليها هذا الأسبوع بالسجن 15 عاما لكسرها طاولة زجاجية فوق رأس والدتها وقتلها.

 

وصدر الحكم بعد ثلاثة أشهر من اعتراف بسطامي، بتهمة القتل من الدرجة الثانية فيما يتعلق بوفاة "عفاف حسين"، والدتها، خلال عام 2022.

 

واعترفت بسطامي للشرطة أنها ضربت والدتها على رأسها بطاولة زجاجية أثناء نزاع حاد حول السجائر وطعنتها بقطعة مكسورة، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

 

وتصدرت بسطامي عناوين الأخبار، حيث تم القبض عليها في مطار "هاري ريد" الدولي لفشلها في دفع فاتورة في مطعم بالمطار، وعندما حاصرتها الشرطة. ( LBC)

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