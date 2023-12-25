Advertisement

منوعات

بالفيديو... شرطي تنكر بزي "سانتا كلوز" وقبض على تجار مخدرات

Lebanon 24
25-12-2023 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1145027-638390887194499219.jpeg
Doc-P-1145027-638390887194499219.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ فريق من الشرطة البيروفية، ارتدى أحدهم زي سانتا كلوز لكي لا يلاحظه أحد، عملية ضد عصابة من تجار المخدرات في بلدة شمال ليما، كما ذكرت السلطات السبت.
وتمكن عناصر الشرطة من مباغتة رجلين يبيعان المخدرات والماريغوانا في منزل في هوارال، على بعد حوالي 70 كيلومترا من العاصمة البيروفية، بحسب لقطات رسمية بثت السبت.
Advertisement



وقال الكولونيل والتر بالومينو وهو رئيس وحدة في الشرطة الوطنية البيروفية للصحافيين السبت "تنكر أحد أعضاء مجموعة تيرنا (في الشرطة) بزي سانتا كلوز حتى لا يلاحظه أحد في هذا الحي الخطر"، مضيفا أن "هذه الاستراتيجية كُللت بالنجاح".
 
 
 
 


وقام الشرطي الذي كان يرتدي زي سانتا كلوز بكسر باب المنزل وتوقيف أحد المشتبه بهم.


وخلال العملية، أوقف رجلان وضبطت مئات حزم المخدرات والماريغوانا التي لم تحدد السلطات قيمتها بعد.
وتم تقديم أحد الأشخاص المعتقلين للصحافة تحت الاسم المستعار "The Grinch"، وهو اسم شخصية خيالية مشهورة في فيلم رسوم متحركة أميركي.
ومنذ فترة، تستهدف الشرطة البيروفية بانتظام مجرمين مفترضين عبر استخدام وسيلة التنكر والقيام بعمليات تطلقها في مواعيد خاصة.
ففي 31 تشرين الاول نفذت عملية مماثلة في مناسبة عيد الهالوين، ضد تجار مخدرات أيضا.
ويعد الاتجار بالمخدرات من أكثر الجرائم التي تزايدت في البيرو في السنوات الماضية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:29 | 2023-12-25
01:04 | 2023-12-25
23:00 | 2023-12-24
23:00 | 2023-12-24
15:30 | 2023-12-24
12:30 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24