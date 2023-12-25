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بسبب الزبادي.. فتاة من تشيلي تنشر أصابع أخيها!

Lebanon 24
25-12-2023 | 04:54
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ذكر موقع "El.kz" أن فتاة من تشيلي قطعت أصابع يد أخيها بعد شجار نشب بينهما بسبب الزبادي.
وتبعا للموقع فإن الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عاما استيقظت في الصباح ولم تجد الزبادي الخاص بها في الثلاجة، فنشب شجار بينها وبين أخيها، وبعد جدال متوتر غادرت الفتاة المكان لكنها عادت ليلا، وحين كان أخوها نائما استيقظ على صوت منشار كهربائي ورأى أخته تحاول قطع يده، ورغم محاولته إبعادها عنه إلا أنها تمكنت من قطع اثنين من أصابع يده بالمنشار.
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تم اعتقال الفتاة من قبل هيئة إنفاذ القانون، وذكرت أثناء التحقيقات معها "أنها أقدمت على فعلتها لأن شقيقها كان يأخذ طعامها باستمرار من الثلاجة دون إذن، وقررت معاقبته (عقابا عادلا) على سرقاته". (RT)

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