الرئيس الأرجنتيني الجديد: شقيقتي تدير أموري ولا أعرف كم راتبي

كشف الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي في مقابلة تلفزيونية جوانب من حياته الشخصية وعلاقته بشقيقته كارينا التي وصفها بيده اليمنى.

‏تحميل الإعلان



وقال ميلي في برنامج تلفزيوني على القناة 13، ردا على سؤال حول كم يتقاضى الرئيس: "لا أعرف. لم أنظر قط إلى الراتب، شقيقتي تدير أموالي".

Advertisement

وأضاف أن كارينا هي اليد اليمنى وأكثر المقربين ثقة. وأشار إلى أنه بدونها لم يكن ليتمكن من أن يصبح رئيسا.

وفاز المرشح خافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين نوفمبر الماضي وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على أكثر من 50% بعد فرز 86.59% من الأصوات.





