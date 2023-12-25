حالة نادرة.. توأمان ولدا في يومين مختلفين

أنجب امرأة، تبلغ 32 عاماً، في ولاية ألاباما، مولودتين توأماً في يومين، حيث ولدتا من رحمين مختلفين، وهو احتمال نسبته 1 في الـ 50 مليوناً.

وبحسب مجلة " مديكال إكسبريس"، تمت ولادة كل طفلة في توقيت مختلف، حيث ولدت الطفلة الأولى، واسمها روكسي ليلي، الثلاثاء الماضي 7:49 مساء بالتوقيت المحلي، والثانية التي تحمل اسم ربيل لاكين، صباح الأربعاء 6:09.

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ونشرت الأم التي تدعى كيلسي هاتشر على إنستغرام الخبر بعد أن غادرت المستشفى: "لقد أنجبت طفلتين معجزة، لقد قررتا أنهما نادرتان بما فيه الكفاية، بحيث يجب أن يكون لكل منهما عيد ميلاد خاص أيضاً".





