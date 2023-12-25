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متفرقات

نادل يسحب مسدساً على زبون طلب تقديم شكوى لمدير المطعم

Lebanon 24
25-12-2023 | 06:53
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فوجئ زبون مطعم شهير للفطائر المحلاة برد الفعل العنيف لموظفي أحد الفروع حينما تم سحب مسدسات آلية عليه، بعدما طلب الحديث إلى مدير الفرع لتقديم شكوى.
وقبضت الشرطة في تكساس على ثلاثة من موظفي المطعم في إل باسو، بتهمة تهديد أحد العملاء بالمسدسات أثناء نزاع في موقع 9114 شارع داير.
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ووقعت الحادثة عندما سعى عميل وصديقته إلى طلب طعام، فواجها سلوكًا فظًا من أحد الموظفين، حصل بعده جدل طلب الزبون على إثره التحدث مع المدير، ما أدى إلى تصعيد الموقف، حتى قام الموظف مع اثنين من زملائه بسحب المسدسات وتوجيهها نحو الزبون وصديقته.

وبحسب ما ورد في موقع "إن شورت نيوز" تم تهديد العميل البالغ من العمر 41 عامًا بسلاح محشو، حيث قال له أحد الموظفين مهدداً: "سوف تموت الليلة".


المصدر: 24 - عكاظ

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