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بالأرقام.. كم يبلغ عدد الحيوانات التي تشاركنا الكوكب

Lebanon 24
25-12-2023 | 15:54
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كشف موقع "Live Science" الأمريكي، عن الحسبة الخاصة بتقدير العدد الإجمالي للحيوانات التي تواجدت على الكوكب منذ بدء الخليقة، حيث تم وصفها بأنها تمثل "مسألة صعبة".

وتقول القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض إن العلماء حددوا ما يعادل  2.16 مليون نوع من الحيوانات حتى عام 2022.
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وحسب الموقع، هناك عدة أنواع من الحيوانات المكررة، بسبب توثيقها على يد أكثر من عالم، وذلك بنسبة قد تصل إلى 20% من العدد المحدد سابقاً، بحسب ورقة بحثية تم نشرها عام 2013، وهذا يعني أن العدد الحقيقي لأنواع الحيوانات المعروفة يصل إلى نحو 1.7 مليون نوع.

وقد توصلت الأبحاث في حصر العدد النهائي للحيوانات التي وُجدت منذ القدم إلى حدّ اليوم حيث وصل العدد إلى نحو 8.7 مليون نوع من حقيقيات النوى، بينما تشكل الحيوانات نحو 7.7 مليون نوع منها.

وتشير الدراسات أنّه وبحال افترضنا يسكن الأرض حالياً 8 مليارات من البشر بمفردهم، فإنّنا نتشارك الكوكب مع نحو 130 مليار مخلوق آخر من الثدييات، وما يصل إلى 428 مليار طائر، و3.5 تريليون سمكة، وما يقدر بـ10 كوينتليون حشرة.
المصدر: عربي بوست
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