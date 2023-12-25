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الحملتتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح.الثورأعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي إذا لم تتصرف فوراً.الجوزاءيرافقك الحظ في جميع تحركاتك، ويقدّم لك العون والدعم والانفراج لأعمالك إذا كانت معقّدة.السرطانيبدو أن الحمولة الملقاة على عاتقك تزداد ثقلاً، لا بأس من مشاركتها مع الزملاء.الأسدأنت بحاجة ماسة إلى الراحة لمعاودة نشاطك بحماسة وإتمام مهامك.العذراءلا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب، بل ستشعل أعصابك واستقرارك، لكن الزملاء يقفون إلى جانبك.الميزانالانطباع الذي كوّنته عن أحد الزملاء يكون ظالماً بحقه، وتكشف لك الأيّام مدى الخطأ الذي ارتكبته بحقه.العقربتصطدم بعمليات التأخير فيثور غضبك وتتذمّر وتتطرف في مواقفك، لكن احذر لئلا يتفاقم نزاع تستفزه.القوسقد تتحقق من أمر ما وتبحث عن حقيقة وتراقب ما يجري أو تقوم بمهمة معينة تتخذ بعداً كبيراً.الجديحتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط.الدلوتتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.الحوتعناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن. (الجميلة)