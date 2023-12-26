الكشف عن "مفتاح محتمل للتغلب على دوار السفر"!

أعلنت شركة ناشئة مقرها ماساتشوستس ولها مواقع في برمنغهام بالمملكة المتحدة وشنغهاي بالصين، عن صفقة بقيمة مليار دولار لإنشاء هيكل مستقبلي قد يمنع حركة السيارة غير المرغوب فيها.

ومن خلال تكييف السيارة مع الطريق، يسمح النظام العالي التقنية بإلغاء الشعور بالمطبات في الطريق بشكل فعال.

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وعلى الرغم من أن أسباب دوار الحركة معقدة، إلا أن جزءا من سبب إصابتنا بهذه الحالة في أثناء القيادة هو الحركات الصغيرة المتكررة الناتجة عن تحرك السيارة فوق المطبات.

وتستخدم أنظمة تخفيف دوار الحركة التقليدية نوابض محملة في هيكل السيارة لامتصاص بعض الصدمات الناتجة عن أسطح الطرق غير المستوية.

ولكن للحصول على تجربة قيادة أكثر سلاسة، كان على ClearMotion تحديث هذه التقنية لتناسب القرن الحادي والعشرين.

وبدلا من النوابض، تم تجهيز السيارة بمحرك صغير سريع المفعول مقترن بآلية مضخة تخفف من الاهتزاز. وتستجيب تقنية ClearMotion بشكل فعال لسطح الطريق في أثناء تحرك السيارة.

ويعمل النظام بالطريقة نفسها التي يعمل بها نظام إلغاء الضوضاء النشط في سماعات الرأس: يستشعر الاضطرابات من البيئة ويستجيب بشكل فعال لإلغائها.

وعلى سبيل المثال، عندما تقترب السيارة من حفرة ما، يقوم النظام تلقائيا باكتشاف الحفرة وبتمديد العجلة للأعلى بحيث تظل السيارة والركاب في مستوى واحد.

وتستخدم ClearMotion بيانات سطح الطريق التي يتم جمعها "للمساعدة في جعل السيارات تتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب".

ويقوم برنامج الشركة بإنشاء خريطة دقيقة لسطح الطريق يتم دمجها مع بيانات الموقع الدقيقة للتنبؤ بكيفية رد فعل السيارة.

ومن المتوقع أن تصبح التقنية الحديثة متاحة على نطاق أوسع في المستقبل. (RT)