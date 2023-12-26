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ابن شخصية مهمة يسيء إلى سيدة مُقعدة.. لن تصدقوا ما فعله!

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:15
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في حادث أثار جدلاً واسعًا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، تم التوصل إلى تسوية بعد أن دفع طالبان من جامعة ميرسيهيرست كرسي متحرك تابع لامرأة إلى أسفل درج في حانة محلية.

 

حسبما ذكرت صحيفة "إيري تايمز- أخبار"، حصل كل من دانييل بريير، ابن المدير العام لفريق فلايرز لرياضة الهوكي، وكارسون إس بريير، على "التصرف في إعادة التأهيل المعجل"، وهو برنامج يتعلق بالمخالفين غير العنفيين. تمت الموافقة على هذا البرنامج من قبل مكتب المدعي العام في مقاطعة إيري والقاضي جون جيه ميد.

 

ويُذكر أن بريير كان لاعبًا في فريق الهوكي بجامعة ميرسيهيرست، في حين كان كاروزي ينتمي إلى فريق اللاكروس.

 

الكرسي المتحرك كان ملكًا لسيدني بينيس، التي فقدت ساقيها في حادث سير في عام 2021.

 

وعبّرت بينيس في تصريحاتها خلال مقابلة عن أملها في أن يكون الحادث ناتجًا عن الصدفة، معبرة عن تأثير الواقعة على مشاعرها. ( LBC)

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