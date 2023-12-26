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مشاجرة عائلية.. والسبب هدايا عيد الميلاد

Lebanon 24
26-12-2023 | 10:00
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تسبّب التفاوت الضخم في قيمة هدايا عيد الميلاد إلى اندلاع نزاع عائلي، بعد أن حصلت الابنة، على ما يساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي حصل عليه شقيقها، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

 

وشرح الأب كيف أدى التوازن غير المتكافئ للهدايا الاحتفالية إلى خلاف عائلي، حيث أهدى ابنته أكثر من ثلاثة آلاف جنيها إسترلينيا، أي ما يقارب الأربعة آلاف دولار، بينما حصل ابنه على هدايا بقيمة تساوي الثمانمائة دولار.

 

وشرح الأب أنه فكّر في أن الهدايا التي اشتروها له كانت مصممة خصيصا لاهتماماته، وأن شراء أخته لمنزل كان علامة فارقة مع تكاليف إضافية عدة مرتبطة بإصلاحات المنزل، ما فرض أن تكون قيمة هديتها أكبر من أخيها.

 

وقال الأب إن الأمر مؤلم لأنه بدا أنهما يفتخران بابنتهم أكثر من الشاب، وقدّم تفسيرًا مفاده أن المال هو هدية أقل شخصية، وبالتالي تلقت الابنة في الواقع هدية أسوأ من الابن، الذي اتهمه بمحاولة تبرير أفعاله غير العادلة. ( LBC)

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