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متفرقات

سمعت أصوات غريبة في أذنها.. عنكبوت صنع عشاً

Lebanon 24
26-12-2023 | 14:00
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عانت سيدة بريطانية من ألم وسماع أصوات غريبة في أذنها، حيث تفاجأت عند فحصها بالمنظار وجود عنكبوت حي صنع عشا بداخلها.

واعتقدت لوسي وايلد في البداية أن الألم ناجم عن وجود شمع داخل أذنها ولكن أثناء الفحص شاهدت عنكبوت بأرجل كبيرة داخل الأذن.
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وأضافت: "بعد أن أخرج الأطباء العش، أصبت بالتهاب شديد في الأذن".
وتابعت: "أمضيت عيد ميلادي الثلاثين في المستشفى. كل هذا بسبب عنكبوت صغير".


المصدر: سكاي نيوز عربية

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